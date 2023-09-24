تعدد المواقع وكثافة الحضور كانت السمة الأبرز لاحتفالات بلدية الخرج باليوم الوطني

المناطق_الخرج

شارك أهالي وزار محافظة الخرج احتفالات وفعاليات بلدية الخرج بمناسبة اليوم الوطني الـ93 بحضور المهندس عبدالله بن عبد المحسن الماضي وكيل الأمانة المساعد لشؤون بلديات منطقة الرياض وسط تفاعل وحضور كبير.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد أن هذا العام شهد تنظيم وإقامة الفعاليات في سبعة مواقع مختلفة بالمحافظة وعلى مدى ثلاثة أيام للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ93 مضيفاً بأن المواقع التي شهدت الاحتفالات هي مركز احتفالات البلدية وحديقة الملك عبدالعزيز وحديقة الأمير عبدالرحمن بن ناصر وممشى طريق الملك سلمان وممشى غياضة وممشى الخزامى ومبنى بلدية الخرج.

فيما اشتملت الفعاليات على أكثر من 25 فعالية منها تعليم العرضة السعودية ومدينة البهجة والفنون الموسيقية والغنائية وألعاب الكرنفال والفرق الاستعراضية والفنون المتنوعة والبطولة الرياضية الإلكترونية والأوبريت الغنائي والعرضة وعروض الضوء والصورة والنافورة التفاعلية وعروض المسرح ،كما تضمنت الفعاليات المسيرة الوطنية وعروضاً للألعاب النارية وكذلك توزيع أكثر من43 ألف هدية لأهالي وزار المحافظة.

وأشار “الزيد” إلى أن خلال هذه المناسبة اكتست طرقات وميادين المحافظة باللون الأخضر كما تم رفع أكثر من 4500 علم للمملكة احتفاء باليوم الوطني الـ93.

وأكد رئيس بلدية الخرج أن هذه الاحتفالات والفعاليات تأتي بمتابعة من أمانة منطقة الرياض التي تسعى وتؤكد دائما على تسخير كافة الخدمات المقدمة.