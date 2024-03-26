جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تتصدر المؤشر الوطني للتعليم الرقمي في فئة “الابتكار”

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تصدرت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الجامعات السعودية في فئة “الابتكار”، بالمؤشر الوطني للتعليم الرقمي 2023، والذي أعلن عنه المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ضمن أربع فئات متمثلة في (الابتكار، التميز، التفعيل، التأسيس).

وأوضح معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش، أن هذا الإنجاز تحقق لإيفاء الجامعة بكافة متطلبات مؤشرات الأداء بنسبة 100% من بين 33 جامعة من القطاعين العام والخاص، مثمناً جهود المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ومستهدفات المؤشر الوطني للتعليم الرقمي.

وأكد معاليه مدى التزام الجامعة بإتاحة الوصول الشامل للتعليم والتدريب الرقمي، وكفاءتها في ممارسته والتحسين المستمر والابتكار في أساليب وتقنيات التعليم المعاصر وتلبية احتياجات الطلاب المتنوعة، منوهاً بحرص الجامعة على الاستثمار في الابتكار وخلق الأثر من خلال جاهزية البنية التحتية وإمكانية الوصول إلى تقنيات التعليم الأحدث وكفاءة وتنوع وجودة البرامج الأكاديمية والتدريبية.

من جهتها أكدت عميدة عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد الدكتورة منيرة المهاشير أهمية المؤشر الوطني للتعليم الرقمي في بناء خارطة طريق وطنية لتعزيز تجربة التعلم وتحسين النتائج ومتابعة تقييم تجربة التعلم داخل الجهة ومع بقية الجامعات في القطاع العام والخاص والجهات التعليمية في القطاع غير الربحي، للتعرف على نتائج وأثر التعليم الرقمي السعودي في خلق الأثر وتنمية الموارد البشرية وفق تطلعات رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.