حامد القرني: البليهي سيجدد عقده مع الهلال خلال الفترة المقبلة

كشف حامد القرني، الإعلامي الرياضي، عن آخر التطورات بشأن تجديد المدافع علي البليهي عقده مع نادي الهلال خلال الفترة الحالية قبل أن يدخل فترة الانتقالات الشتوية، ويصبح اللاعب حر يحق له التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع للهلال.

ونشر حامد القرني عبر حسابه الرسمي على موفع تويتر: “إدارة الهلال قدمت عرض للاعب للتوقيع عقد لمدة موسم، لكن اللاعب يريد عقدا لمدة موسمين”.

وتابع: اللاعب إذا وافق على عرض الموسم الواحد واستمر بنفس العطاء، فمن المؤكد أن الإدارة ستجدد له موسما آخر مثلما تم مع محمد الشلهوب، لاعب الفريق السابق، مشددا على أن البليهي بنسبة 99% سيظل لاعبا هلاليا.

بداية ونهاية حقبة.. ليلة تألق راموس وشحب بريق رونالدو