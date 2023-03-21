دراسة تكشف تأثير الكافيين في كبح دهون الجسم وتقليل خطر الإصابة بالسكري

وقال الدكتور سيروير: “مثل أي عقار، هناك إيجابيات وسلبيات يجب موازنتها. ينبغي للمرء أن يتشاور ويناقش الموضوع مع طبيبه. وعلى الرغم من أن نتائج هذه الدراسة قد تبدو واعدة إلا أنه لا توجد ضمانات بأن الأشخاص سيفقدون الوزن أو يبتعدون عن مرض السكري بمجرد زيادة تناولهم الكافيين يوميًّا”.