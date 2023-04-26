رئيس الاتحاد البرازيلي يعلن موعد الإعلان عن التعاقد مع أنشيلوتي

المناطق_متابعات

تحدث للمرة الأولى إيدنالدو رودريجيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن كواليس مفاوضاته مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، لتدريب السيلساو في الفترة المقبلة.

وكان كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قد أكد أنه سيواصل عمله في منصبه مدربا للفريق الملكي حتى نهاية عقده في صيف عام 2024.

وربطت في الفترة الماضية، العديد من التقارير بين الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، وتدريب منتخب البرازيل، عقب نهاية الموسم الجاري.

ويعد أنشيلوتي من أوائل المرشحين، الذين تمت مناقشة أسمائهم لخلافة البرازيلي تيتي، الذي رحل عقب الخروج من ربع نهائي كأس العالم “قطر 2022”.

أنشيلوتي المدرب المفضل:

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي في تصريحات لوسائل إعلام برازيلية: “أنشيلوتي ليس فقط المفضل لدى اللاعبين، ولكن يبدو أيضًا أنه المفضل لدى الجماهير”.

وأضاف: “أنا معجب به حقًا بسبب صدقه في طريقة عمله ومدى استمرار عمله، فهو لا يحتاج إلى مقدمة، هو حقًا هو مدرب كبير ولديه العديد من الإنجازات ونأمل أن يتمكن من تحقيق المزيد”.

وأوضح: “أنشيلوتي يحظى بالاحترام من جميع اللاعبين، ليس فقط رونالدو نازاريو أو فينيسيوس جونيور ولكن كل من لعب معه”.

وأتم بشأن الموقف النهائي للمفاوضات مع أنشيلوتي: “سوف نتأكد أنه لدينا موقف أوضح بما يخص مدرب المنتخب الوطني، قبل التجمع المقبل يوم 25 مايو، إذا لم تنجح الخطة الأولى سوف نذهب إلى الخطة الثانية”.

ومن المتوقع أن يعقد كما هو محدد من قبل، للقاء كارلو أنشيلوتي بشكل شخصي، لإقناعه للمرة الأخيرة، بتولي تدريب راقصي السامبا، في أعقاب نهاية الموسم الحالي.