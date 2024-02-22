رئيس جامعة الملك خالد: يوم التأسيس ذكرى عزيزة نستلهم فيها مسيرة التأسيس وقصة بناء هذا الوطن

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رفع معالي رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات الجامعة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال “إن ذكرى التأسيس التي تصافحنا بكل فخر في يوم 22 فبراير من كل عام، تذكّرنا برحلة تأسيس المملكة العربية السعودية، عندما أعلن الإمام محمد بن سعود رحمه الله قيام الدولة السعودية الأولى، مجسدًا بذلك مرحلة جديدة من الأمان والبناء والعطاء، إيذانًا بانطلاق الدولة الرائدة التي تمضي اليوم في طريقها نحو الازدهار والتنمية المستدامة بخُطى ثابتة وتطلعات جديدة”.

وأكد، أن ثلاثة قرون حفلت بالعطاء والبناء ونشر المعرفة وتعزيز الوعي وحفظ الأمن وتعزيز الاقتصاد وتنمية الوطن والاهتمام بحضوره السياسي عالميًّا حتى غدى مصدر قوة وتأثير، وجاءت الرؤية الطموحة 2030 ليتحول الوطن إلى أيقونة عمل ونشاط ويسابق الزمن لتحقيق أهدافه وتطلعاته.