رئيس وزراء اليمن: تقديم السعودية حزمة إسعافية من الدعم العاجل يخفف معاناة اليمنيين

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أشاد رئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك بالتزام المملكة العربية السعودية بتقديم حزمة إسعافية من الدعم العاجل في الجوانب المالية والخدمية والتنموية للمساعدة في تجاوز كثير من الاختناقات وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

وأكد رئيس الوزراء اليمني أن ذلك يأتي استمرارا للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة لأشقائها في اليمن في مختلف المجالات وفي كل المراحل، منوها خلال ترؤسه اجتماعا لقيادة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن بدعم ومساندة الأشقاء في المملكة في مختلف المجالات وفقا لـ “عكاظ”.

وجدد الدكتور معين عبدالملك حرص الحكومة اليمنية على تعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية بما ينعكس على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين المعيشية، موجها الوزارات والجهات الحكومية بتعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وشدد رئيس الوزراء على دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة، منوها بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به البنك وكوادره في ظل الظروف والتحديات الصعبة وما يبذلونه من جهود للتعامل مع التحديات وتجويد مستوى الأداء في الجانب المؤسسي والنقدي والرقابة على أعمال البنوك وشركات الصرافة.