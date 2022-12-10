رسميًا.. beIN SPORTS تعلن عن إذاعة مباراة في اليوم الأخير بدور الـ8 عبر القناة المفتوحة

كشفت شبكة قنوات “beIN SPORTS ” عبر موقعها الرسمي نقل مباراة على القناة المفتوحة في اليوم الأخير بالدور ربع النهائي الذي انطلق أمس الجمعة الموافق 9 ديسمبر 2022، وسينتــــهي اليوم السبت.

وأعلن الموقع الرسمي لقناة “بين سبورت” إذاعة مباراة منتخبي إنجلترا وفرنسا التي تقام في تمام الساعة العاشرة مساءعلى القناة المفتوحة، بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة بتوقيــــت مصر.

ويأتي تردد قناة بين سبورت المفتوحة التي ستقوم بإذاعة مباراة إنجلترا وفرنسا على النحو التالي: “11054 H 27500”.

وقررت المجموعة القطرية التي تملك حقوق نقل البطولة حصرياً بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط نقل 22 مباراة على القناة المفتوحة عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات احتفالا بالنسخة الـ 22 التي تقام على الأراضي العربية.

وقامت المجموعة القطرية حتى الأن بنقل حوالي 18 مباراة في البطولة، حيث يتبقى لها 4 مباريات يمكن نقلها عبر القناة المفتوحة.