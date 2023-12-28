“ساعة رياضة”.. مبادرة تُحفز على ممارسة الأنشطة البدنية في منطقة الرياض

المناطق_واس

ينظم مكتب وزارة الرياضة بالرياض بعد غدٍ الجمعة ، مبادرة ساعة رياضة بالشراكة مع مؤسسة المسار الرياضي وإمارة منطقة الرياض وأمانة المنطقة.

وتقام الفعالية بمدينة الرياض في 8 مواقع إضافة إلى محافظات الخرج والزلفي والمجمعة ووداي الدواسر وشقراء والدوادمي، لمدة ساعة من الساعة 45:3 حتى الـ 45:4 مساءً؛ بهدف التحفيز على ممارسة الرياضة وتحقيق مستهدف وزارة الرياضة من خلال زيادة عدد الممارسين للرياضة والأنشطة البدنية وترسيخ مفهوم العادات الرياضية والتفاعل والترابط داخل المنظومة الرياضية المجتمعية، وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو بناء مجتمع حيوي.