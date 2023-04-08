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شاهد.. السفير عبدالله المعلمي يروي قصة إحراجه مندوب سوريا بالأمم المتحدة بسبب خطأ “لغوي” (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل 2023 - 12:26 مساءً

روى السفير عبدالله المعلمي موقفا أحرج خلاله مندوب سوريا بالأمم المتحدة “بشار الجعفري” أمام العالم بسبب خطأ “لغوي”.

وقال خلال ظهوره في برنامج “الليوان” الذي يُقدمه عبد الله المديفر عبر شاشة قناة روتانا خليجية: “في إحدى المناسبات، قال الجعفري، بيت شعر:” ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إيـاك إياك أن تبــتل بالماء”، ولكنه لم يقوله بهذا الشكل وإنما قالها بطريقة انكسر معها البيت”.

وأضاف:” عندما جاء دوري في الحديث، قلت في البداية احترم قدرات السفير بشار الجعفري اللغوية واهتماماته الأدبية، لكن أود أن أوضح له أن بيت الشعر الذي أورده كسر وزنه”.

وأكمل: “مندوب سوريا غضب من التصحيح ، فيما حاول إفهامه أنه يوضح الأمر، وأن الحق أحق أن يتبع، وليس هناك ما يغضب”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 8 أبريل 2023 - 12:26 مساءً
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