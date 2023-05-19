صحف دولية وعربية تتحدث عن قمة جدة وملفاتها الساخنة.. (فيديو)

نشرت قناة العربية تقريراً يوضح متابعة قمة جدة من قبل العديد من الصحف الدولية والعربية بالإضافة لمئات الإعلاميين والصحفيين المتواجدين في المركز الإعلامي التابع للقمة العربية الـ32 في المملكة.

وذكر أن صحيفة “واشنطن” بوست تحدثت عن هذه القمة ووصفتها بالاستثنائية، خاصة بعد عودة الرئيس السوري إلى الحضن العربي الذي من المأمول أن يساعد سوريا اقتصاديا وسياسيا في تخفيف الأوضاع.

وبين أن صحيفة “نيويورك تايمز” أوضحت أن هذه القمة من الممكن أن تساهم في تصفية الأزمات السياسية، وتشجيع الدول في الانخراط أكثر لإيجاد حلول اقتصادية للشعوب العربية.

وأضاف أن صحيفة “الشرق الأوسط” قالت أن القمم العربية هي عبارة عن تاريخ طويل من القرارات والتحولات، وأكدت أن هناك 46 لقاء بين عادي وطارئ على مدار ثمانية عقود شهدته الجامعة العربية، وأن الشعوب العربية تعلق آمالها على هذه القمة.