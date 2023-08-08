صلاح يحدد مصيره مع ليفربول

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كشف وكيل أعمال الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، أمس، حقيقة العروض التي تلقاها «مو» للرحيل عن ناديه الإنجليزي في الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب رامي عباس على «تويتر» أمس الاثنين «إذا كنا نفكر بالرحيل عن ليفربول لم نكن لنوقع على تمديد العقد الصيف الماضي»، وتابع عباس قائلاً: «صلاح يبقى ملتزما مع ليفربول» وكانت تقارير صحفية محلية ذكرت مساء الأحد الماضي، أن نادي الاتحاد يسعى لتقديم عرض من أجل ضم صلاح إلى صفوفه، ووقع صلاح على عقد جديد مع ليفربول في يوليو 2022، لمدة 3 مواسم إضافية.