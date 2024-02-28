علاج مناعي محتمل للسرطان.. نتائج واعدة في أول تجربة سريرية

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كشفت تجربة رائدة عن فعالية عقار “سيرالاسيرتيب” كعلاج مناعي لمرضى السرطان، وهو اختراق مهم، كما ورد في مجلة “التحقيقات السريرية”.

وفي المرحلة الأولى من تجربة سريرية على الدواء، قادها معهد أبحاث السرطان في لندن، أعطى الباحثون عقار “سيرالاسيرتيب” إلى 67 مريضاً يعانون من أورام صلبة متقدمة.

واللافت للنظر أن الدواء أثبت قدرته على تثبيت نمو الورم لدى أكثر من نصف المرضى.

علاوة على ذلك، أظهر عقار “سيرالاسيرتيب” تأثيراً عميقاً على الجهاز المناعي، مما أدى إلى زيادة النشاط المناعي داخل الأورام.

ويمكن لهذه الاستجابة المناعية أن تجعل الأورام أكثر عرضة للعلاجات المناعية، مما يمهد الطريق لاستراتيجيات علاج السرطان المحسنة.

وعلق الدكتور ماجنوس ديلون، قائد الدراسة والعالم السريري في معهد أبحاث السرطان في لندن، على النتائج قائلاً: “تمثل هذه التجربة علامة بارزة في أبحاث السرطان، حيث تسلط الضوء على إمكانات عقار (سيرالاسيرتيب) ليس فقط في وقف تطور الورم، ولكن أيضاً تعزز الاستجابة المناعية للجسم ضد الخلايا السرطانية، ويوفر ذلك طرقاً واعدة للتجارب السريرية المستقبلية التي تهدف إلى تحسين علاج السرطان”.

وأكدت الدكتورة آنا كينسيلا، مديرة المشاركة العلمية في مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، أهمية الدراسة قائلة: “توفر نتائج هذه التجربة دليلاً دامغاً على إمكانات الأدوية المثبطة مثل (سيرالاسيرتيب) في علاج السرطان”.

ويؤكد نجاح التجربة قدرات دواء “سيرالاسيرتيب” في إحداث ثورة في نماذج علاج السرطان.