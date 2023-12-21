فلومينيسي البرازيلي يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي غدًا في نهائي كأس العالم للأندية 2023م

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يلتقي غداً، فلومينيسي البرازيلي بنظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في المباراة النهائية لمنافسات كأس العالم للأندية 2023م ، التي تقام في المملكة ولأول مرة، وذلك عند الساعة التاسعة مساءً، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويسعى الفريقان إلى التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى في تاريخهما، حيث تمكن فريق فلومينيسي بطل أمريكا الجنوبية من الوصول إلى هذه المباراة بعد فوزه بهدفين نظيفة على فريق الأهلي المصري صاحب المشاركة التاسعة في هذا المونديال، في حين وصل مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا إلى المباراة النهائية بعد أن تجاوز بطل قارة آسيا أوراوا الياباني، بثلاثية نظيفة.

ويسعى مدرب النادي الإنجليزي بيب غوارديولا إلى قيادة فريقه مانشستر سيتي إلى التتويج بكأس العالم للأندية بنسخته العشرين ليصبح أول فريق في التاريخ الأندية الإنجليزية يفوز بخماسية الدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

في المقابل يسعى مدرب فريق فلومينينسي فرناندو دينيز إلى الفوز بهذا اللقب لأول مرة، حيث عدها فرناندو فرصة ثمينة للفوز في النسخة العشرين بالمملكة والتي تُعد الأخيرة بهذا النظام.