فيديو| استشاري التغذية السريرية: معظم نصائح مدربين الأندية الرياضية في التغذية غير صحيحة ويسوقون لمكملات غذائية غير صحية

قال الدكتور “عبدالعزيز العثمان” أستاذ واستشاري التغذية السريرية، إن معظم نصائح المدربين والمعلمين في الأندية الرياضية على مستوى العالم في التغذية غير صحيحة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “ياهلا”، أن المدربين في الأندية الرياضية للتغذية يسوقون لمركبات كيميائية ومكملات غذائية غير صحية.

وأشار إلى أن الشباب الذي يقبل على تناول هذه المكملات الغير صحية ينخدع بمظهر المدرب في الأندية الرياضية بعضلاته العملاقة، فيقوم المدرب على إثر ذلك بتوجيهه لتناول مكملات كيميائية وحبوب غذائية غير صحية.

ونصح كل من يريد إنقاص وزنه أو تقوية جسده بعدم اتباع أي حمية غذائية، لكن فقط يقوم بتعديل نمط حياته في طريقة الأكل والشرب والنوم وممارسة وقت معين من الرياضة.