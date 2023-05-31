فيديو| ضحى بحياته لإنقاذ ابنه من الغرق.. تفاصيل حادثة وفاة العميد “سالم السهلي” يرويها شقيقه

قال “فيحان السهلي” إن شقيقه خرج مع أسرته في الإجازة المطولة بنهاية الأسبوع، وقام بإنقاذ ابنه الصغير من الغرق في البحر، ولكنه غرق قبل أن يستطيع الوصول إلى الشاطئ.

وأوضح فيحان خلال حديثه لبرنامج “يا هلا”، أن السياح المتواجدين على البحر ساعدوا في إخراج شقيقه من الماء في أقل من 3 دقائق، لكنه توفي بعد نقله إلى المستشفى.

وأشار إلى أن الطفل الصغير كان يسبح بجوار والده، لكنه ابتعد حتى غرق داخل الماء، وعندما قام والده بإنقاذه وتأكد أنه يقف على قدميه، طلب منه الابتعاد واستجاب له الطفل، لكن والده غرق قبل أن يبتعد من منطقة الغرق.

وأكد “فيحان” أن الطفل خرج من الساحل بصحة جيدة، محتسبا شقيقه من الشهداء، لأنه توفي غريقا بعد أن قام بإنقاذ ابنه.