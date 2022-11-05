قطر تشن هجومًا شديد اللهجة ضد المُطالبين بمقاطعة كأس العالم 2022

وجه وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، انتقادات عديدةضد الحملات المتعددة التي تواجه قطر، خاصة في الأيام التي سبقت مونديال 2022، حيث وصفهم بالمنافقون.

وقال في مقابلة مع صحيفة فرنسية، إن سبب مقاطعة مونديال قطر 2022 لم يكن مبـــنيا على أمر موضوعي، مشيرا إلى أنه كان هناك الكثير من النفاق في الهجوم على بلاده، متجاهلا كل ما حققته من إنجازات.

وأضاف، أن هذه المزاعم رددتها حفنة من الأشخاص في ما يصل إلى 10 دول، والتي لا تمثل بقية سكان الكوكب، ما أنه تم بيع أكثر من 97٪ من التذاكر ، ومن بين الدول العـشر الأكثر شراءًا دولًا أوروبية مثل فرنسا.

وأشار إلى أن كرة القدم ملك للجميع وليس أندية النخبة وأن 450 مليون عربي سعداء بإقامة مونديال في منطقتهم، كما أن كل ما تطلبه قطر هو أن يحترم المشجعون قوانين الدولة، خاصة أنها قطعت أشواطا كبيرة في الإصلاح التشريعي.

وأكد أن إصلاح نظام العمل سيستغرق وقتا، وإنه لا تزال هناك ثغرات، لكن قطر عازمة على سدها، كما أن بعض الأشخاص لا يقبلون أن يستضيف بلد صغير من الشرق الأوسط حدثا كونيا مثل بطولة كأس العالم.