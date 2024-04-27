ليستر سيتي يعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

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عاد فريق ليستر سيتي إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد موسم واحد من هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى “تشامبيونشيب”.

وضمن ليستر سيتي التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز بشكل رسمي بعد خسارة ليدز يونايتد أمام كوينز بارك برباعية نظيفة، ضمن الجولة 45 (قبل الأخيرة) من عمر “تشامبيونشيب”.

ويتصدر ليستر سيتي جدول الترتيب برصيد 94 نقطة، متفوقا على ليدز يونايتد الوصيف بفارق 4 نقاط، قبل أن يخوض مباراته بالجولة 45.

وضمن بذلك “الثعالب” العودة سريعا إلى البريميرليغ، حيث يتأهل صاحبا المركز الأول والثاني إلى دوري الأضواء مباشرة.

وتتنافس الفرق أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس على آخر بطاقة المتأهلين للدوري الإنجليزي.

ويأتي إبسويتش في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 89 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

ولدى إبسويتش فرصة كبيرة في الانفراد بالمركز الثاني إذا انتصر في المباراة المقبلة ضد هال سيتي.

ويعرف ليستر سيتي بـ “المعجزة” نظرا لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي خلال موسم 2015-2016 متفوقا على جميع الأندية الكبرى.