ليفربول يقطع أكثر من نصف الطريق نحو ربع النهائي

وسجل ليفربول الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير من ركلة جزاء 7، وثنائية للأوروغوياني داروين نونيز 25، 45+3، والكولومبي لويس دياز 53 والمجري دومينيك سوبوسلاي 90+4.