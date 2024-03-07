أبرز الموادالرياضة

ليفربول يقطع أكثر من نصف الطريق نحو ربع النهائي

7 مارس 2024 - 11:22 مساءً

المناطق_متابعات

تخطى ليفربول مستضيفه سبارتا براغ التشيكي بسهولة 5-1 في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي الخميس.

وسجل ليفربول الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير من ركلة جزاء 7، وثنائية للأوروغوياني داروين نونيز 25، 45+3، والكولومبي لويس دياز 53 والمجري دومينيك سوبوسلاي 90+4.

أخبار قد تهمك

فيما سجل هدف الفريق الخاسر الوحيد لاعب ليفربول كونور برادلي بالخطأ في مرمى فريقه 46.

ويقام لقاء الإياب يوم الخميس 14-3-2024 على أرضية ستاد الأنفيلد التاريخي معقل الريدز.

وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمد صلاح كبديل في الربع ساعة الأخير وذلك بعد غياب بسبب الإصابة.

الوسوم
7 مارس 2024 - 11:22 مساءً
زر الذهاب إلى الأعلى