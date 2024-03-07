ليفربول يقطع أكثر من نصف الطريق نحو ربع النهائي

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تخطى ليفربول مستضيفه سبارتا براغ التشيكي بسهولة 5-1 في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي الخميس.
وسجل ليفربول الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير من ركلة جزاء 7، وثنائية للأوروغوياني داروين نونيز 25، 45+3، والكولومبي لويس دياز 53 والمجري دومينيك سوبوسلاي 90+4.
فيما سجل هدف الفريق الخاسر الوحيد لاعب ليفربول كونور برادلي بالخطأ في مرمى فريقه 46.
ويقام لقاء الإياب يوم الخميس 14-3-2024 على أرضية ستاد الأنفيلد التاريخي معقل الريدز.
وشهدت المباراة مشاركة النجم المصري محمد صلاح كبديل في الربع ساعة الأخير وذلك بعد غياب بسبب الإصابة.