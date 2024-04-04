ليفربول يهزم شيفيلد بثلاثية ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

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حقق ليفربول فوزاً كبيراً على حساب شيفيلد يونايتد، بنتيجة (3-1) في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على ملعب آنفيلد، في الجولة 31 ضمن الدوري الإنجليزي.

دخل الريدز المباراة بتشكيلة تضم، كويمان كيليهير، جو جوميز – فيرجل فان دايك – إبراهيما كوناتي – كونور برادلي، أليكسيس ماك أليستر – ريان جرافينبرخ – دومينيك سوبوسلاي، لويس دياز – داروين نونيز – محمد صلاح.

جاء الشوط الأول جيد المستوى الفني وتبادل الفريقين الاستحواذ على الكرة والهجمات الخطيرة، وافتتح داروين نونيز التسجيل لفريقه ليفربول، في شباك شيفيلد يونايتد بالدقيقة 17، من عمر اللقاء.

واستغل مهاجم منتخب أوروغواياني الخطأ الفادح من الحارس إيفو جربيتش حارس مرمى شيفيلد، في تشتيت الكرة داخل منطقة الجزاء، لتصطدم بقدم داروين نونيز لتسكن الشباك الخالية.

الشوط الثاني تبادل خلالها الفريقين السيطرة على مجريات الأمور ، وإن كان ليفربول الأفضل، نجح شيفيلد تسجيل هدف التعادل بواسطة كونور برادلي الذي سجل هدف في مرماه عند الدقيقة 58.

لكن ليفربول نجح في حسم الأمور بتسجيله ثنائية عن طريق أليكسيس ماك اليستير في الدقيقة 77، وكودي جاكبو في الدقيقة 90.

بهذا الفوز عاد ليفربول إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف، و3 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز الاخير برصيد 15 نقطة.