مبابي يحدد 3 شروط للبقاء داخل صفوف باريس سان جيرمان

أفادت عدة تقارير صحيفة، الفرنسي كيليان مبابي، حدد عدة شروط من أجل البقاء داخل جدران باريس سان جيرمان، وذلك بعد الأنباء التي ترددت مؤخرا عن رغبة اللاعب في الرحيل.

ووفقا لموقع “okdiario” الإسباني، فإن مبابي كان قد تلقى وعودا صريحة من مسؤولي باريس سان جيرمان، لم يتم الوفاء بها حتى الآن، على رأسها رحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وضم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قبل انتقاله إلى برشلونة.

وأكد الموقع أن كيليان مبابي حدد 3 شروط جديدة من أجل الاستمرار مع باريس سان جيرمان لفترة أطول مستقبلا، على رأسها تعيين زين الدين زيدان مدربا لنادي العاصمة الفرنسية.

والشرط الثاني فهو التخلص من البرازيلي نيمار، وهو ما حاول فيه النادي، لكن راتب لاعب السامبا حال دون ذلك.

وأخيرا التعاقد مع هاري كين، مهاجم توتنهام الإنجليزي في الصيف المقبل، بعد الفشل في ضم ليفاندوفسكي.

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