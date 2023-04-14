مباراة الاتفاق والفيحاء في الدوري السعودي (شاهد الآن)

مباراة الاتفاق والفيحاء، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، لمواجهة الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويرغب نادي الفيحاء تحقيق فوز جديد في الدوري السعودي للمحترفين، فيما يريد الفيحاء، أن يحقق نتيجة إيجابية في البطولة المحلية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، لمواجهة نادي الاتفاق الجمعة الموافق 14إبريــل 2023، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين بدوري روشن السعودي للمحترفين، بمواجهة قوية جدا.

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الموعد والقنوات الناقلة

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضد نظيره نادي الفيحاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وعند الساعة التاســعة بتوقيت العاصـــمة المصرية القاهرة.

وعن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، ضد الفيحاء اليوم بالــدوري، حيث من المقرر، أن تنقله قناة ssc الرياضية، الناقل الحصري لجميع البطولات المحلية داخل المملكة العربية السعودية.

ويستضيف مباراة الاتفاق والفيحاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب محمد بن فهد.

التشكيل المتوقع لـ “الفيحاء”

حراسة المرمى: فلاديمير ستويكوفيتش.

في خط الدفاع: محمد البقعاوي، أسامة الخلف، سامي الخيبري، مهند القيضسي.

في خط الوسط: باولينيو، ريكاردو ريلر، بندر ناصر، اليكسندر تريكوفسكي.

في خط الهجوم: فيكتور روجر، انتوني نواكايمي.

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