مدرب الخيل السعودي حمد آل رشيد: كان لنا نسبة من الخيل مع المالك الأمريكي.. والخيل تم تقييمه بـ 5 ملايين دولار قبل السباق

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كشف مدرب الخيل السعودي، حمد آل رشيد، مدرب الجواد “سينيور بسكادور”، الفائز بكأس السعودية 2024، أنه “تفاجأ بموافقة مالك الخيل الفائز على المشاركة بنسبة 30% من الخيل بسبب أهمية السباق”.

وقال في مقابلة مع قناة “العربية”، إن “السباق عالمي، وعلى مستوى العالم بأكمله”، مشيرا إلى أن “الجياد التي تخوض كأس السعودية تكون باهظة الثمن وتصل قيمة بعضها إلى 15 أو 20 مليون”.

وأضاف:” “تفاجأ بموافقة الأميركي مالك الخيل الفائز على مشاركتنا بنسبة من الجواد، لأن السباق يعتبر من الأقوى، والكل يتمنى استلام جائزته من الأمير محمد بن سلمان”.

والكأس يعتبر الأغلى على مستوى العالم وأصبح موجود لدينا بالسعودية.

وأشار حمد آل رشيد، إلى أن نسبة شرف الحريري من الجواد “سينيور بسكادور” 30 بالمئة.

#نشرة_الرابعة | مدرب الخيل السعودي حمد آل رشيد: كان لنا نسبة من الخيل مع المالك الأميركي.. والخيل تم تقييمه بـ 5 ملايين دولار قبل السباق pic.twitter.com/wCkOc2VsGO — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 26, 2024

وأوضح أن قيمة الجواد “سينيور بسكادور” 5 ملايين دولار، ولذلك تم “أخد نسبة من الخيل ليركض باسم وشعار شرف الحريري، بعد الاتفاق مع المالك الأمريكي”.