منتخب الأرجنتين يفقد ميسي أمام السلفادور وكوستاريكا بسبب الإصابة

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يفتقد منتخب الأرجنتين لكرة القدم خدمات نجمه ليونيل ميسي خلال فترة التوقف الدولي الحالية بسبب الإصابة.

وفي بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع إكس (تويتر سابقا) للتواصل الاجتماعي، أكد منتخب الأرجنتين أن ميسي لن يكون في قائمة الفريق عقب تعرضه لإصابة “طفيفة” في أوتار الركبة.

وأصيب ميسي أثناء لعبه مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي خلال مباراته ضد ناشفيل ببطولة كأس الأندية أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وأحرز ميسي /36 عاما/ هدفا في الدقيقة 23 من عمر المباراة التي انتهت بفوز إنتر ميامي 3 / 1 على منافسه في الدوري الأمريكي لكرة القدم يوم الخميس الماضي، ولكن تم استبداله بعد خمس دقائق على انطلاق الشوط الثاني، وغاب عن قائمة فريقه في المباراة التالية ضد دي سي يونايتد بالدوري الأمريكي، يوم السبت الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بيانا للمنتخب الأرجنتيني أكد خلاله “لن يتمكن ليونيل ميسي، قائد الفريق، من التواجد في تشكيلة منتخب الأرجنتين خلال معسكر الفريق بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب إصابة طفيفة في أوتار ساقه اليمنى، تعرض لها في مباراة فريقه إنتر ميامي ضد ناشفيل”.

ومن المقرر أن يلعب منتخب الأرجنتين (بطل العالم) مباراتين وديتين خلال معسكره بالولايات المتحدة ضد منتخبي السلفادور وكوستاريكا يومي 23 و27 آذار/مارس الجاري على الترتيب.