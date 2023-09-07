نائب أمير حائل يزور مقر جمعية مرضى الكلى بالمنطقة

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زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم, مقر جمعية مرضى الكلى بحائل يرافقه رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن سلمان الصقري، والمدير التنفيذي خالد بن عيد الشمري.

وتجول سموه على إدارات وأقسام الجمعية, مستمعاً لشرح عن خدماتها، مطلعاً على سيارات النقل التابعة للجمعية والمخصصة لخدمة المرضى والمجهزة بالأجهزة المساندة لهم.

ثم دشن الأمير فيصل بن فهد بن مقرن خدمات مركز الإرشاد النفسي التابع للجمعية، وشاهد عرضاً مرئياً عن خدمات الجمعية.

وفي ختام الزيارة كرم سموه الداعمين لبرامج وأنشطة وخدمات الجمعية من رجال الأعمال والخير.