نائب أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان، بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور فؤاد الشيخ آل مبارك، ومدير عام شركة المياه الوطنية بجازان المهندس علي عبد الله القاسمي وعدد من القيادات بالشركة.

واستمع سموه خلال اللقاء لشرحٍ موجز عن مشاريع وبرامج الشركة والجهود والأعمال التي تقوم ، وخططها الهادفة لاستقرار توزيع المياه للعملاء وجاهزية محطات المعالجة وإمدادات السقيا للمناطق الجبلية ، ومشاريعها المستقبلية بمختلف محافظات المنطقة.

ونوه سموه بدعم القيادة الرشيدة – حفظها الله – لقطاع المياه لتحقيق الأهداف الطموحة والتنمية المستدامة، بما يسهم في حصول المواطن على خدمات المياه وفق أعلى المستويات ، والدور الرائد والهام للشركة الوطنية للمياه في تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة.