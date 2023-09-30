نائب محافظ هيئة الأمن الغذائي: اليوم المجتمع واعٍ وقريبا سيجرى مسح ميداني ثاني ونتوقع انخفاض في نسب الهدر الغذائي

أكد نائب محافظ هيئة الأمن الغذائي “محمد الفوزان”، أن نسبة الهدر الغذائي انخفضت في المملكة العربية السعودية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المجتمع السعودي أصبح واعيا من ذي قبل، فيما يتعلق بالحفاظ النعمة.

وبين أنه قريبا سيجرى عملية مسح ميداني ثاني، موضحا أن هيئة الأمن الغذائي تتوقع انخفاض كبير في نسب الهدر الغذائي.