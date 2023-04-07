ناسا ترصد ثقبا أسودا “مطرودا” يمزق نسيج الكون

ويزن الثقب حسب دراسة أجرتها جامعة بيل ونقلتها صحيفة “ميل أون لاين” اليوم الجمعة ما يصل إلى 20 مليون شمس، وقد ترك وراءه ما هو أشبه بسلسلة من النجوم، بقياس 200000 سنة ضوئية، أي ضعف قطر مجرة ​​درب التبانة.