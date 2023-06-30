نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة طفيفة في الربع الأول

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حقق الاقتصاد البريطاني نموا بنسبة هامشية في الربع الأول من العام الجاري، مدعوما بتحسن أداء قطاع الخدمات.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 1ر0% في الربع السنوي، من يناير حتى مارس.

وكان المكتب أعلن الشهر الماضي أن معدل النمو في الربع الأول بلغ 1ر0%، ولكنه أكد هذه البيانات اليوم الجمعة من خلال تقرير مفصل.

وكشفت البيانات أن أكبر محرك للنمو جاء من خلال قطاع المعلومات والاتصالات الذي سجل نموا بنسبة 3ر1%، مع زيادة في نشاط البرمجة الحوسبية والأعمال الاستشارية والاتصالات.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية “بي.آيه.ميديا” أن الاقتصاد البريطاني حقق نموا بنسبة 2ر0% في أبريل بعد تراجعه بنسبة 3ر0% في مارس، مما يقلل المخاوف من وقوعه في دائرة الركود.

وذكر دارين مورجان مدير الاحصاءات الاقتصادية في مكتب الاحصاء أن “بياناتنا المعدلة تشير إلى ارتفاع معدل استثمارات الشركات عن التقديرات الأولية، حيث تستفيد كثير من الشركات من الاعفاءات الضريبية الكبيرة قبل انتهاء العمل بها”.