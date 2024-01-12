وزارة الإعلام تُطلق عرض الفيلم الوثائقي “هورايزن” على منصة “نتفليكس”

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أطلقت مبادرة كنوز إحدى مبادرات مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، الفيلم الوثائقي الجديد، “هورايزن”، الذي يوثق ثراء وتنوع الحياة الفطرية والثروة الطبيعية في المملكة، بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ويجري حاليًا عرضه على منصة نتفليكس العالمية.

ويُعد الفيلم أحدث أعمال مبادرة كنوز الإنتاجية والفنية والمرئية، ويهدف إلى زيادة الوعي بالتنوّع البيئي في المملكة، والمناطق الجغرافية الفريدة، والجهود المبذولة لحماية الحياة البرية، والمحافظة على الأنواع النادرة فيها، وتعريف العالم بكنوزها المختلفة، من خلال إظهار الطبيعية الخلابة، التي تزخر بالحياة النباتية والحيوانية المتنوعة، ورفع الوعي بثراء أرض المملكة.

ويُظهر الفيلم مجموعة متنوعة من الكائنات الفطرية في البيئة الطبيعية من السهل إلى الجبل والبحر والوادي، حيث سيشاهد المتابع في ثناياه حيوان الأطوم أو حورية البحر، والدلافين، والنمر العربي الرشيق وأنواع الغزلان والمها، وسيحظى مشاهدو الفيلم بلمحة استثنائية عن التنوع الفريد للنظم البيئية في المملكة والتضاريس المتنوعة ومناطقها المتميزة بمناخات مختلفة، مما يعزز التعايش المتناغم بين عدد ضخم من أنواع المخلوقات التي تزيد عن 10 آلاف نوع، كل منها يتكيف بشكل فريد مع محيطه.

ويتكون الفيلم الوثائقي “هورايزن” من رحلة مرئية عبر خمسة عناصر هي: النظم البيئية البحرية والجبال والصحاري والبشر والطبيعة، قبل تقديم لمحة عن الآفاق المستقبلية للثروة الطبيعية في المملكة، وبلغت مدة تصويره أكثر من 200 يوم، بمشاركة طاقم متخصص ومكون من 50 شخصًا، قطعوا مسافة سفر بلغت أكثر 4700 كم للتصوير في 28 موقعًا من مختلف مناطق المملكة، بما في ذلك الرياض، تبوك، الطائف، العلا، وجزر فرسان، وغيرها من المواقع المناطق الأخرى، وذلك بمشاركة أكثر من 13 باحثًا سعوديًا متخصصًا في مجال الحياة الفطرية أسهموا في كتابة ومراجعة المادة العلمية للفيلم الوثائقي.

وقال معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري :” كثير من أسرار الحياة الفطرية في مملكتنا الغالية, يقدمها للعالم وثائقي ” هورايزن ” باللغتين العربية والإنجليزية، المنتج عن مبادرة كنوز في وزارة الإعلام، ويُعرض حاليًا على نيتفليكس.

من جانبه بيّن الرئيس التنفيذي لمركز تنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد بن علي قربان أهمية إنتاج هذا المشروع المشترك بين المركز ووزارة الإعلام لينقل للمشاهدين صورًا من مختلف الفصائل الحيوانية التي تمتلئ بها طبيعتنا الساحرة، مشيرًا إلى أنّ هذا العمل “يسلط الضوء على جهود المملكة في إعادة تأهيل النظم البيئية البرية والبحرية وإثراء التنوع الأحيائي، والتوسع في المناطق المحمية وإكثار وإعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض لتعزيز التوازن البيئي وتحقيق الاستدامة”.

وتحرص المملكة على اهتمامها بالقطاع البيئي كأحد مستهدفات رؤية 2030، الذي يشهد تحولات كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال إعطاء الأولوية للحفاظ على الحياة الفطرية، وسنّ قوانين صارمة لحمايتها تحت إشراف المركز الوطني للحياة الفطرية، ممّا يؤكد التزام المملكة بتراثها الطبيعي، والاهتمام بالثروات الطبيعية والخلابة في مختلف المناطق.

يذكر أن مبادرة كنوز في السعودية تعد إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.

وتهدف إلى توثيق المرئي للكنوز التي تزخر بها المملكة، كما تسعى إلى الإسهام في إحداث نقلة فنية على مستوى الإنتاج الفني، وقدمت عددًا من الأعمال الوثائقية؛ مثل: “على حدّ سواء”، و”الفصل 295″، و”نورس العرب”، و”ماذا يأكل السعوديون”، و”أطلس السعودية”، وغيرها من الأعمال المختلفة.