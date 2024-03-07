وزارة “الموارد البشرية” تنظم ورشة عمل للمجالس القطاعية للمهارات مع منظومة التعليم والتدريب

المناطق_الرياض

نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورشة عمل خاصة بالمجالس القطاعية للمهارات بالمشاركة مع جهات منظومة التعليم والتدريب؛ حيث تهدف الورشة التي عقدت بحضور وكيل الوزارة للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني، وممثلي الوزارة وجهات منظومة التعليم والتدريب، ورؤساء المجالس القطاعية للمهارات، وخبراء عالميين إلى تعزيز الشراكة بين المجالس القطاعية للمهارات ومنظومة التعليم والتدريب من خلال مشاركة مجالات التعاون المحتملة بين المجالس والمنظومة، مع التركيز على الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بكل قطاع, حيث تضمنت أطروحات الورشة مشاركة التجارب من المجالس القطاعية للمهارات العالمية.

واستعرض وكيل الوزارة للمهارات والتدريب الدكتور أحمد الزهراني، أهم مبادرات التدريب والمهارات التي تعمل عليها الوزارة بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة, مشيراً إلى أهمية دور المجالس القطاعية في تنمية المهارات والمهن ووضع المعايير المهنية الوطنية؛ للإسهام في توفير مخرجات تتناسب بالدرجة الأولى مع احتياجات سوق العمل.

وتعد ورشة العمل استكمالًا لجهود الوزارة في تعزيز التعاون بين المجالس ومختلف جهات منظومة التعليم والتدريب مثل: (وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وشركة كليات التميز).

يُذكر بأن الوزارة تسعى إلى تفعيل وتشغيل 12 مجلسًا قطاعيًّا للمهارات، وتصميم 12 إطارًا للمهارات القطاعية الفنية والتخصصية، وتغطية 2000 مهارة وبناء وتطوير المعايير والمهنية الوطنية لما لا يقل عن 300 مهنة والمسارات الخاصة بها، وذلك بحلول عام 2025م.