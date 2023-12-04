وزير الموارد البشرية يرأس اجتماع “مجلس شؤون الأسرة” ويؤكد أهمية تضافر الجهود

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رأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم, اجتماع مجلس إدارة مجلس شؤون الأسرة في جلسته العشرين بمدينة الرياض, بحضور الأمين العام للمجلس, الدكتورة ميمونة بنت خليل آل خليل وكافة أعضاء المجلس.

ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، إلى جانب الاطلاع على التقدم المحرز في الإستراتيجية الوطنية للأسرة، إضافة إلى استعراض عدد من التقارير المتعلقة بالمبادرات الموجهة للأسرة ومؤشرات أدائها, وتقرير منتدى الأسرة السعودية 2023. كما تم استعراض خطة مشاريع المجلس للعام 2024 وجملة من الموضوعات ذات العلاقة.

وأكد المهندس الراجحي خلال الاجتماع على أهمية تكامل الجهود بين المجلس والجهات الحكومية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص، وشدد على أهمية تضافرها لإعداد المبادرات والمشاريع التي تمكَن كافة أفراد الأسرة، كما أشاد بدور المجلس في رصد أهم التحديات والقضايا التي تؤثر على كبار السن والمرأة والطفل، مشيداً بدورهم الأساسي في الإسهام في مسيرة البناء والتنمية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، الذي يسهم في رفع جودة حياة الأسرة، ويخلق مجتمع حيوية يساهم في التنمية المستدامة.