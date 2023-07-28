يتهمون بلدانهم بالفساد ويسمحون لزوجاتهم بالارتماء في أحضان الغرباء!!

المناطق_الرياض

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر زوجة الخائن “عبدالله بن سلمان العودة” وهي تحتضن أستاذها الجامعي خلال حفل تخرجها من جامعة أمريكية، جدلاً واسعاً بين رواد تلك المواقع.

ومما زاد في إثارة الجدل تغريدة الخائن “عبدالله العودة” والتي أعرب فيها عن فخره بتخرج زوجته تغريد السابح، ووصفها بأنها “روح متألقة”، وأشار إلى أنها حصلت على درجة الدكتوراه في السياسة الخارجية للأحزاب السياسية المنتخبة في الوطن العربي، مدعيا ثقته بقدراتها وتميزها في المجال السياسي.

وتداول المغردون هذا المقطع متعجبين من تصرفها وتناقضه مع ما يدعو إليه الخائن العودة، ومن أبرز التعليقات على المقطع علق أحد الأشخاص قائلًا: “ترا والله العظيم أن سلمان العودة وولده والاخونجية والخوارج أهدافهم سياسية لتدمير الأوطان”.

يشار إلى أن الخائن عبدالله العودة يشرف على منظمة تحمل اسم “الديمقراطية الآن” من اهدفها الهجوم على المملكة لكنها ظهرت على حقيقتها وهو العمل على تلميع المثلية الجنسية من خلال نشرها مقابلة مع شخص مثلي يدافع عن المثليين.