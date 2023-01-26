3 مشروبات تحارب الأرق وتعزز استقرار النوم

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أوضح اختصاصي التغذية البريطاني، جيس بلوم، أن نظامنا الغذائي يلعب دورًا أساسيًا ليس فقط في مقدار النوم الذي نحصل عليه كل ليلة، ولكن أيضًا في نوعية ذلك النوم.

مشكلات مرضية

ويعاني المرء من الأرق أحيانًا سبب صعوبة النوم، والذي يمكن ربطه بالمرض أو التوتر أو القلق أو مشكلات أخرى، ومع ذلك هناك بعض الأشياء البسيطة التي يمكنك تجربتها للمساعدة على النوم، حسب “اليوم”.

تحسين جودة النوم

وهناك بعض المشروبات التي ينصح بها، فقد ساعدت عديدًا من الأشخاص على تحسين جودة نومهم، وهي:

الحليب

يحتوي الحليب على الحمض الأميني التربتوفان، الذي يحوله الجسم إلى سيروتونين، وهو ناقل عصبي يلعب دورًا في النوم.

يمكن أن يساعد تناول الحليب قبل النوم في تعزيزه بسبب وجود التربتوفان، لكن من المهم ملاحظة أن تأثير الحليب على النوم قد يختلف من شخص لآخر.

شاي البابونج

هذا النوع من الشاي مصنوع من الزهور المجففة لنبتة البابونج، وله تأثير طبيعي ومهدئ يمكن أن يساعد على استرخاء العضلات وتقليل القلق، مما قد يجعل من السهل النوم.

شاي بلسم الليمون

الشاي المصنوع من أوراق نبات بلسم الليمون، وهو أحد أفراد عائلة النعناع، له رائحة ليمون مُنعشة وغالبًا ما يستخدم كعلاج طبيعي للقلق ومشكلات النوم.