“اما أنها جن أو طائرات أو أجسام مجهولة”.. طيار سعودي يفسّر ظاهرة الأطباق الطائرة (فيديو)

فسر اللواء طيار ركن فهد العطاوي ظاهرة الأطباق الطائرة، مُشيرًا أنها إما جن أو طائرات أو أجسام مجهولة.

وقال العطاوي في تصريحات متلفزة عبر برنامج يا هلا الذي يُعرض عبر قناة روتانا خليجية: “لا بد أن نضع أشياء ثابتة على أرض الواقع نتحدث عنها سواء دينية أو علمية، لذلك فقد تكون جنا أو طائرات أو أجساما غير معروفة”.

وأضاف، أنه إذا تعلق الأمر بالجن فهناك أية في القرآن الكريم تقول: “إنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ۝ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ۝ لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلإ الأعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۝ إِلا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شهابا ثاقبا”.

وأكمل: “الشياطين يحاولون يسترقون السماء، ومن الممكن أن تتكون على شكل كائنات حية، ولكن لا يمكن أن تتشكل على شكل جمادات وبالتالي هذا مستبعد، وقلت ذلك لأن الناس ربما يفترضون هذا الشيء”.

وأوضح: “أما عن الطائرات فبحكم خبرتي أنها لها سرعة معينة وديناميكية معينة والطائرات المقاتلة وغير المقاتلة لها سرعة معينة وكذلك الأطباق الطائرة والطائرات لا تكون بهذه السرعة، وأسرع شيئا بها هو 12 ألف كيلو متر في الساعة”.

اما أنها جن أو طائرات أو أجسام مجهولة..

اللواء طيار ركن فهد العطاوي يفسّر ظاهرة الأطباق الطائرة@RangerF15#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/dxlAF5QcCb — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 13, 2023

اقرأ ايضًا