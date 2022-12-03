تصيبك بالسرطان.. احذري استخدام منتجات فرد الشعر

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ترغب كل فتاة في الحصول على الشعر اللامع والمستقيم والصحي وفي السعي لهذا تلجأ الكثير من الفتيات و السيدات إلى الكيراتين والبروتين ومنتجات فرد الشعر على الرغم من وجود تساؤلات حول فعاليته وأضراره الصحية.

الكيراتين (بروتين يُكوِّن شعرك) من منتجات فرد الشعر الأكثر شيوعا ويعتبر علاج شبه دائم لفرد الشعر يترك شعرك ناعمًا ولامعًا وحريريًا وخالٍ من التجعد، ولكن للحفاظ على النتائج بعد علاج الكيراتين ، يجب أن تكون حريصًا في اختيار الشامبو والبلسم ومنتجات الشعر الأخرى مما يعني ببساطة أن شعرك يحتاج إلى مزيد من العناية والجهد، إن الحصول على علاج الكيراتين يصنع العجائب في معظم الحالات ، لكن النتيجة لا تدوم طويلاً في الواقع ، يمكن أن يجعل شعرك هشًا وعرضة للتلف والتكسر.

وفقًا لخبراء الشعر ، فإن علاج الشعر بالكيراتين غير مناسب لجميع أنواع الشعر، في الآونة الأخيرة أشارت الدكتورة أنوبريا جويل ، أخصائية الأمراض الجلدية والمدير الطبي لعيادات بيركويتس ، إلى 4 طرق قد تؤثر بها علاجات الكيراتين على شعرك بشكل سلبي.

أضرار منتجات فرد الشعر

-ليست جيدة لصحة الشعر على المدى الطويل

“علاج الكيراتين ليس جيدًا لصحة شعرك، إنه يجعل شعرك يبدو أكثر استقامة ونعومة ، ولكنه قد يكون ضارًا ليس لها فائدة علاجية.

-يسبب تساقط الشعر

نعم ، أحد أكبر المخاوف والآثار الجانبية لعلاج الكيراتين هو تساقط الشعر ، خاصة إذا تم القيام به بشكل متكرر، لهذا السبب يجب تجنبه تمامًا في مرحلة تساقط الشعر ويجب أن يقتصر استخدامه على مرة واحدة في السنة.

-يسبب السرطان

يتم إطلاق الفورمالديهايد أثناء علاج الكيراتين ، مما قد يسبب تهيجًا للعينين وهو مادة مسرطنة معروفة، مادة مسرطنة هي عامل له القدرة على التسبب في السرطان لدى البشر، يشكل خطرًا أكبر على محترفي الصالون بسبب التعرض المتكرر.

-يمكن أن يضر شعرك

يؤدي التعرض للفورمالديهايد وزيادة درجة الحرارة إلى تلف جذع الشعرة، يصبح هذا واضحًا بمجرد انتهاء نتيجة الجلسة.